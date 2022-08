¡Solo con la lucha conseguiremos un convenio digno para el sector!

El Convenio sectorial del SAD en Asturias lleva parado desde el año 2020 y este año los dirigentes de CCOO y UGT y la patronal, como siempre en secreto, sin asambleas y sin contar con las trabajadoras iniciaron la negociación.

Cuando nos enteramos que estaban negociando recogimos firmas de las trabajadoras del SAD de toda Asturias para forzar asambleas y las llevamos a registrar a las sedes de UGT y CCOO. UGT las recogió pero CCOO se negó y se las enviamos por correo certificado.

La presión surtió efecto y los dirigentes sindicales se vieron obligados a convocarlas. En la primera asamblea y dejaron claro que ya tenían sus propuestas elaboradas y cerradas y que no recogían ninguna más. En vista de esto les volvimos a forzar a que organizaran otra asamblea para que informasen de la negociación.

Para no tenernos juntas en una y así intentar diluir nuestra fuerza, la convocaron en tres ciudades distintas.

El día 25 de julio sacaron un cartelito convocando una asamblea a las 19h en Oviedo.

Quien conozca el SAD sabe de las dificultades que tenemos que sortear las trabajadoras para poder asistir a estas reuniones por horarios partidos, por las distancias de localidades del oriente y occidente de Asturias, etc.

Aunque en esta asamblea se iban a decidir cuestiones decisivas, como siempre asistimos a ella sin haber recibido y sin que en la reunión se repartiera un papel informativo del acuerdo que habían alcanzado. A pesar de esto logramos hacernos con uno.

Los dirigentes de CCOO y UGT hablaron solo de salarios, no hablaron de las condiciones laborales. Los miembros de la mesa de negociación nos dijeron que las conversaciones con la patronal habían llegado a una línea roja que esta no está dispuesta a traspasar, e insistieron en que los empresarios del sector no tenían intención de moverse de su posición.

Nos presentaron dos tablas salariales, A y B. La B no se cobraría hasta que no se acabasen las licitaciones con los Ayuntamientos. Algunos de ellos acaban de licitar y tendrán esa empresa cuatro años y a otros les falta dos o tres por terminar.

Las tablas salariales consisten en: la A en una subida del 0% en el 20 y el 21, del 1,5% en el 22 y 23, y del 1% en el 24 y 25.

Y la B en una subida del 0% en 21, del 3,5% en el 22, del 5% en el 23, del 3,5% en el 24 y del 2,5% en el 25.

En principio todas las trabajadoras nos acogeríamos a la tabla A, cuando el servicio salga a licitación pasaríamos a tabla B, entonces nos abonarían 125€ por cada año que hubiésemos estado con la A.

Por otro lado el precio del km pasaría de 0'24 a 0'27, y la reducción de jornada a 37h se aplicaría en 2025.

Las compañeras les dijimos que eso era inaceptable y que si no sabían negociar que se fueran. No llevaron a cabo una votación sobre estos puntos porque se dieron cuenta que el resultado iba a ser un No rotundo.

En esas condiciones las trabajadoras forzamos a los dos sindicatos a convocar huelga. Los dirigentes propusieron una semana y nosotras planteamos huelga indefinida.

De 166 trabajadoras que había en la Asamblea, la votación fue la siguiente: Huelga una semana: 46. Huelga Indefinida: 120. La huelga la empezamos el 16 de Agosto.

El ambiente entre las trabajadoras es muy combativo y tenemos confianza en que podremos lograr un convenio justo. Una vez más, la lucha es el único camino.