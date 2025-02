7M · Huelga estudiantil feminista

En pie contra la violencia machista. ¡Se acabó! ¡Nos queremos vivas!

47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex-parejas en el Estado Español en 2024 y 9 menores víctimas de la violencia vicaria, la cifra más alta desde 2015. La violencia machista no cesa y la impunidad con que actúan los agresores tampoco.

Cada día que pasa las noticias son más sangrantes. El caso de Gisèle Pelicot en la “democrática” y “avanzada” Francia da buen ejemplo de la barbarie machista a la que estamos sometidas. La justicia patriarcal mira para otro lado cuando nos matan, nos violan o nos obligan a entregar a nuestros hijos a maltratadores como a Juana Rivas. Las denuncias se archivan, los servicios de atención a las víctimas se recortan, los albergues y centros para víctimas se cierran.

Mientras tanto, la extrema derecha viene a por nosotras. En todo el mundo, y aquí también con el PP, Vox y sus bandas fascistas, estos ultras misóginos arremeten contra el feminismo combativo, niegan que exista la violencia de género, hablan de “denuncias falsas” y nos colocan una diana a millones de mujeres y jóvenes para que se nos agreda con impunidad.

Estos machirulos, que tenemos que aguantar todos los días también en nuestras aulas, sienten un odio visceral contra el feminismo porque les hemos dejado claro que se acabó. Que no lo soportamos más. Que ninguna agresión, humillación o desigualdad quedará en el olvido y sin respuesta. Que los tiempos en que las mujeres teníamos que callar y obedecer al padre, al marido y al patrón se terminaron. Que queremos una vida libre de violencia y miedo. Que exigimos respeto e igualdad.

Entre todas, trabajadoras, estudiantes, pensionistas…, hemos levantado un movimiento muy poderoso en defensa de nuestros derechos. Y hemos podido hacer historia por el tipo de feminismo que defendemos. Un feminismo de combate, de clase y antifascista, que lucha contra la lacra del machismo venga de donde venga. Un feminismo que defendemos millones, y que es muy diferente al postureo del Gobierno del PSOE-Sumar. ¿Es feminista blindar la justicia patriarcal y no hacer nada por acabar con ella? ¿O ignorar la necesidad de una asignatura de educación sexual? ¿O permitir brechas salariales, desigualdad, crisis de la vivienda, seguir financiando el genocidio en Palestina y no hacer nada contra las bandas fascistas? No, claro que no.

Por todas estas razones vamos a volver a demostrar que somos muchas y que somos fuertes. El Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas llamamos a todas las y los estudiantes a la Huelga Estudiantil Feminista el viernes 7 de marzo y a llenar las calles con manifestaciones multitudinarias a las 12h de ese día.

Las jóvenes nos colocamos en primera línea de esta batalla en la que nos jugamos tanto, preparando un 8M para inundar de morado las calles y plazas.

(Ponte en contacto con el Sindicato de Estudiantes de tu zona en este enlace para organizar acciones en tu centro y concentraciones en tu ciudad)

12h manifestaciones:

Madrid: 12h Puerta del Sol

CATALUNYA

Barcelona: 12h Pl. Universitat

Tarragona: 12h Pl. Imperial Tàrraco

ANDALUCÍA

Sevilla: 12h Plaza Nueva

Málaga: 12h Plaza de la Constitución

Granada: 12h Jardines del Triunfo

Cádiz: 12h Plaza San Juan de Dios

Almería: 12h Puerta de Purchena

Jaén: 12h Los Botijos

Huelva: 12h Plaza de las monjas

Córdoba: 12h plaza de las tendillas

PAÍS VALENCIÀ

Valencia: 12h Facultat de Geografia i Història

Castelló: 12h Plaça Maria Agustina

Alacant: 12h Escales del Jorge Juan

Elx: 12h Plaça de Baix

Alcoi: 12h Plaça Espanya

EUSKAL HERRIA

Bilbo: 12h Arriaga Plazan

Donostia: 12h Boulevard

Gasteiz: 12h Andra Mari Zuria

Iruñea: 12h Udaletxea

GALIZA

A Coruña: 12h Obelisco

Vigo: 12h Farola Urzáiz

ASTURIES

Xixón: 12h Plaza del Parchís

Uviéu: 12h Plaza de la Escandelera

CASTILLA LA MANCHA

Guadalajara: 12h subdelegación del gobierno

CASTILLA Y LEÓN

Segovia: 12h Jardinillos de San Roque